Мишустин поздравил с юбилеем солистку Большого театра Ирину Долженко

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил с юбилеем народную артистку России, оперную певицу, педагога, солистку Большого театра Ирину Долженко с 65-летием.



Глава кабмина отметил вклад артистки в сохранение и развитие традиций российской оперной школы.



«Неповторимой красоты голос, артистизм и редкое обаяние принесли вам профессиональное признание и любовь поклонников оперного искусства. Особого уважения заслуживают ваша преподавательская деятельность и достойный вклад в сохранение и развитие лучших традиций отечественной оперной школы», — указано в поздравлении.



Михаил Мишустин пожелал певице новых творческих идей, неиссякаемого вдохновения, крепкого здоровья и благополучия.



Народная артистка РФ Ирина Долженко родилась 23 октября 1959 года в Ташкенте, окончила Ташкентскую государственную консерваторию. С 1996 года Долженко является солисткой оперной труппы Государственного академического Большого театра.









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