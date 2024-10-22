В Колонном зале Казанской ратуши состоялся концерт оркестра «Академия русской музыки», на котором прозвучали инструментальные версии известных произведений. Среди них оказались «Течет река Волга» композитора Марка Фрадкина и народная мелодия «Калинка-малинка». Это музыкальное событие предшествовало дружескому ужину, организованному для лидеров стран БРИКС.





В программе концерта композиция «Течет река Волга» описана как дань уважения великой русской реке, которая является символом России и омывает берега Казани. Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября под председательством Российской Федерации. Видео с вечера представил Кремль в Telegram-канале.





Народный танец «Калинка» представляют как символ радушия и гостеприимства русского народа. Он следует за попурри «Волшебная музыка БРИКС», которое состоит из импровизационных композиций, основанных на мелодиях стран-участниц объединения. Во время исполнения «Калинки» один из иностранных делегатов начал постукивать ногой по полу в такт музыке.





Дирижер оркестра, 29-летний Иван Никифорчин, вместе с юными исполнителями — 9-летним скрипачом Лукой Моромовым и 17-летним трубачом Семеном Саломатниковым — представляет новое поколение российской музыкальной культуры. Оркестр отмечают за виртуозность исполнения сложных партитур и новаторский подход к музыке.





Концерт также сопровождался песочным представлением. Его подготовила художница Дарья Кузнецова.









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