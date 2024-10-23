Театральный институт им. Щукина отметит 110-летний юбилей

Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова отметит 110-летний юбилей праздником выпускников.



Об этом рассказал ректор института, народный артист РФ Евгений Князев.



По словам Князева, с тех пор как Вахтангов прочитал первую лекцию студентам любительской театральной студии, прошло 110 лет. Этот день стал днем основания Театрального института имени Бориса Щукина. Спустя семь лет возник Театр Вахтангова, который развивался параллельно с вахтанговской школой.



Ректор отметил, что празднование будет проходить в стенах института.



«Мы приглашаем всех выпускников. А самое главное, чествовать мы будем всех тех, которые закончили вуз в год, оканчивающийся на цифру «четыре». Начнем с 2014 года, потом 2004 год, за ним — 1994 год, и так по нисходящей. Те, которые есть, которые живы, которые продолжают трудиться. И вспомним всех тех, благодаря которым этот институт существует», — рассказал Князев.









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