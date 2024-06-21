СБ Украины возбудила уголовное дело против звезды «Универа» Виталия Гогунского

Служба безопасности Украины возбудила дело против российского актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в знаменитом сериале «Универ». Об этом сообщили в управлении СБУ по Волынской области.





На странице ведомства в запрещенной соцсети уточняется, что 45-летнему уроженцу Кременчуга вменяется оправдание действий России, коллаборационизм и «пропаганда войны». В этой связи по соответствующим статьям актеру грозит до 12 лет лишения свободы.





Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб российский артист Леонид Гусаров. Актер работал в Омском драматическом театре «Галерка», Новосибирском театре комедии и в драмтеатре «Стрела». Также Гусаров преподавал в Детской школе искусств города Жуковский.









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