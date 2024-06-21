СБ Украины возбудила уголовное дело против звезды «Универа» Виталия Гогунского

21.06.2024

СБ Украины возбудила уголовное дело против звезды «Универа» Виталия Гогунского
Служба безопасности Украины возбудила дело против российского актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в знаменитом сериале «Универ». Об этом сообщили в управлении СБУ по Волынской области.

На странице ведомства в запрещенной соцсети уточняется, что 45-летнему уроженцу Кременчуга вменяется оправдание действий России, коллаборационизм и «пропаганда войны». В этой связи по соответствующим статьям актеру грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб российский артист Леонид Гусаров. Актер работал в Омском драматическом театре «Галерка», Новосибирском театре комедии и в драмтеатре «Стрела». Также Гусаров преподавал в Детской школе искусств города Жуковский.


Фото: YouTube