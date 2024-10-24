Мишустин поздравил «Сатирикон» с 85-летием

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил коллектив Российского государственного театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина с 85-летием театра.



Глава правительства отметил уникальность и особую творческую атмосферу театра.



«Сегодня театр «Сатирикон» — уникальное пространство, где царит особая творческая атмосфера, работает замечательный коллектив, который сохраняет традиции драматического искусства и динамично развивается», — говорится в сообщении.



Мишустин отметил, что в «Сатириконе» реализуются смелые замыслы именитых и молодых режиссеров, блистают признанные мастера и новое поколение артистов, а премьеры театра всегда проходят с аншлагом.



Глава кабмина добавил, что открытие театра стало важным событием в культурной жизни страны, его история создавалась многими известными актерами, режиссерами, драматургами, и особо подчеркнул роль основателя театра Аркадия Райкина.



«Каждое его выступление проходило с большим успехом, а монологи и миниатюры отличались острым словом, искрометным юмором, актуальностью и злободневностью», — сказал Михаил Мишустин.









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