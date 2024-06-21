Актер театра Леонид Гусаров погиб в зоне СВО

Актер театра Леонид Гусаров погиб в зоне проведения спецоперации, когда осуществлял боевые задачи. Об этом сообщили в Жуковской детской школе искусств, где он с 2012 года преподавал театральное мастерство.





Коллеги Гусарова назвали его замечательным человеком, талантливым актером, режиссером, поэтом и преподавателем. На странице ДШИ во «ВКонтакте» уточнили, что артист погиб как герой.





В учреждении отметили, что будут вспоминать театральные работы и выступления актера, а ученики — своего педагога, который обучал их не только актерскому мастерству, но и человечности, мужеству, любви к Родине.





Прощание с Гусаровым пройдет 21 июня. Проводить в последний путь его можно будет в 10:00 в нижнем приделе храма Преображения Господня в городе Жуковский.





Леонид Гусаров родился 13 февраля 1973 года в Ангарске. Являлся выпускником Иркутского театрального училища. Артист служил Омскому драматическому театру «Галерка», Нижегородскому театру комедии, а с 2012 по 2014 год — драмтеатру «Стрела».









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