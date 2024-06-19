Не стало актера театра и кино Михаила Мальченко

Заслуженный артист РФ, актер театра, кино и телевидения Михаил Мальченко скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщили в Ставропольском академическом театре драмы.





Коллеги не назвали причину смерти актера. Михаил Мальченко выпускник Ростовского театрального училища. В Ростовском драмтеатре актер работал с 1965 по 1980 год. Ставропольской сцене он служил с 1980 года.





За свою театральную карьеру он успел сыграть профессора Преображенского в «Собачьем сердце», Войницкого в «Дяде Ване», Шарля Бовари в «Мадам Бовари», Жевакина в «Женитьбе» и других персонажей. Дебютировал на экране в фильме «Бамбус» 1969 года. Позднее снялся в драме «Брат, найди брата!» Сильвии Сергейчиковой, музыку к которой написал Евгений Дога.





Ранее стало известно о смерти французской актрисы Анук Эме. Звезда фильма «Мужчина и женщина» скончалась в 92 года.









Фото: Pixabay.com