Эрмитаж показал два главных портрета Петра I и его жены на выставке в Омске

В Омске, в филиале Государственного Эрмитажа, стартовала выставка «Петр I и его эпоха». Куратор экспозиции Сергей Нилов, заведующий сектором «Зимний дворец Петра I», сообщил, что среди ключевых экспонатов выделяются два портрета императора и его супруги Екатерины I, которые стали популярными благодаря тиражированию в гравюрах и миниатюрах.





На выставке представлено 228 уникальных предметов из коллекции Эрмитажа. Нилов отметил, что портреты, созданные французским художником Жан-Марком Натье, занимают центральное место в экспозиции, так как являются образцовыми изображениями императора и его жены.





Посетители смогут увидеть не только портреты, но и инструменты, использовавшиеся Петром I, его изделия, гравюры петровской эпохи, а также коллекцию живописи, барельефы и медали, посвященные созданию российского флота и строительству Санкт-Петербурга, передает ТАСС. Особое внимание привлекает чучело собачки императора, которое впервые покинуло Зимний дворец. Эта собака была личным питомцем Петра I, который проявлял к ней особую привязанность.





Фарида Буреева, директор Омского музея изобразительных искусств им. Врубеля, сообщила, что выставку планировали открыть еще пять лет назад, при запуске филиала. Она подчеркнула значимость фигуры Петра Великого для Омска как петровского города.





Нилов добавил, что выставка предлагает посетителям не только визуальный опыт, но и возможность услышать звуки и ощутить запахи петровской эпохи. Он отметил, что омский музей в этом аспекте опередил Эрмитаж. Куратор также рассказал о планах по замене части экспонатов через некоторое время. Например, посетители смогут увидеть рабочее платье Петра I, в котором он строил суда, а через четыре месяца выставят аналогичное платье. Кроме того, будут обновлены и некоторые гравюры.









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