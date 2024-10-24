В Москве в ЦДЛ назвали лауреата Премии имени Валентина Катаева

Победителем стала писатель Анна Маркина с рассказом «Экзема», сообщает корреспондент «Культуры» с места событий.





Конкурс этого года стартовал 1 марта этого года. На соискание премии номинанты выдвигали произведения, опубликованные в 2023 году. В длинном списке премии Катаева оказались 107 работ, из которых малое жюри сформировало шорт-лист из девяти претендентов.





В финал вошли: Маша Гаврилова (рассказ «Рыба моей мечты»), Андрей Дмитриев («Четыреста первый автобус»), Владимир Лидский («Маленькая и мелкий бес»), Игорь Малышев («Русский танец»), Екатерина Манойло («Синапс»), Анна Маркина («Экзема»), Маргарита Ронжина («Ромаяна»), Денис Сорокотягин («Абы pulvisus (но каждый может дать свое название)»), Анна Чухлебова («Шпицберген»).





Согласно положению премии, призовой фонд, вручаемый единственному победителю, составляет 300 тысяч рублей. В этом году в жюри вошли писатели Роман Сенчин, Анна Матвеева, Алексей Сальников, Денис Осокин, актер, режиссер и сценарист Евгений Цыганов. Председатель жюри писатель, главный редактор журнала «Юность», председатель АСПИР Сергей Шаргунов.





Премия имени Валентина Катаева была учреждена журналом «Юность» в 2020 году и носит имя создателя и первого главного редактора журнала. Задача премии — сохранение традиций малой прозы, открытие новых имен и поощрение лучших современных авторов. В предыдущие годы лауреатами становились писатели Павел Селуков (2021 год), Софья Ремез (2022 год), Роман Сенчин (2023 год).









Фото: Ольга Сичкарь / Культура