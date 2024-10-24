Петербургская филармония раскрыла программу фестиваля «Площадь искусств»

Филармония имени Дмитрия Шостаковича подготовила программу Международного фестиваля «Площадь Искусств», который пройдет с 14 по 24 декабря. Мероприятие приурочено к 25-летию этого зимнего праздника, сообщила пресс-служба одного из старейших концертных учреждений России.





По информации пресс-службы, фестиваль, основанный маэстро Юрием Темиркановым в 1999 году, вновь соберет в Санкт-Петербурге ведущих исполнителей мировой классической музыки. В числе солистов заявлены знаменитые пианисты Денис Мацуев, Николай Луганский, Элисо Вирсаладзе и Иван Бессонов, а также вокалистки Хибла Герзмава и Ольга Бородина. Участниками фестиваля станут скрипачи Вадим Репин и Гайк Казазян, а также виолончелисты Александр Князев и Мария Зайцева, которая в этом году одержала победу на Международном конкурсе ARD.





Фестиваль откроется мировой премьерой Симфонии Валерия Воронова, посвященной главному дирижеру Петербургской филармонии Николаю Алексееву и Заслуженному коллективу России. В числе гостей «Площади Искусств» окажутся Национальный филармонический оркестр России, Симфонический оркестр Мариинского театра, Государственный академический оркестр России имени Евгения Светланова, а также Камерный ансамбль «Солисты Москвы». Программы представят такие дирижеры, как художественный руководитель Академического симфонического оркестра Филармонии Димитрис Ботинис (Россия/Греция), Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, Александр Лазарев, Александр Сладковский и Юрий Башмет. Отдельные мероприятия подготовят стипендиаты Международного фонда культурных инициатив имени Юрия Темирканова.





Партнеры Филармонии, включая Государственный Русский музей, Михайловский театр, Театр музыкальной комедии и Храм Воскресения Христова, также представят свои выставки, спектакли и концерты в рамках фестиваля.









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