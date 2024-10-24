Скульптуры в Царском Селе готовят к зиме

Сотрудники Государственного музея-заповедника «Царское Село» активно готовятся к зиме, облачая более 60 статуй в Екатерининском и Александровском парках в специальные защитные футляры. Работы по укрытию скульптур уже начались: первыми в безопасные резервуары поместили гальванопластическую коллекцию на Гранитной террасе, фигуры китайцев у входа в Александровский парк и «Девушку с кувшином», которая является поэтическим символом Екатерининского парка.





Подлинная венецианская скульптура начала XVIII века станет последней, которую укроют на зимовку. Её защитят в начале следующей недели. Футляры, в которых располагается эта бесценная работа, оформлены соответствующими изображениями, что позволяет посетителям понять, какие скульптуры находятся внутри.





По мнению хранителя парковой скульптуры ГМЗ «Царское Село» Натальи Лансере, прошедшее лето способствовало успешному завершению «скульптурного царскосельского» сезона. Она отметила, что лето было сухим и тёплым, что благоприятно сказалось на состоянии каменных скульптур. Укрытие статуй от дождя и морозов началось ещё во время правления императрицы Елизаветы Петровны, что подчеркивает значимость сохранения этих произведений искусства. Наталья Лансере рассказала об изменениях, произошедших с футлярами: вместо деревянных коробов теперь используют металлические листы с деревянным каркасом, в которых предусмотрены вентиляционные отверстия для обеспечения циркуляции воздуха.





Летом скульптуры также проходят «водные процедуры». В этом году реставраторы провели очистку четырех мраморных статуй на Эрмитажной аллее, среди которых «Геркулес», «Галатея», «Мир» и «Великолепие», а также обновили бюсты «Март», «Апрель», «Май» и «Июнь» около павильона «Грот» и статую «Танцующая девушка» под Камероновой галереей. Большой фонтан в Собственном садике Екатерининского парка также был подготовлен к зимовке: перед установкой защитной конструкции его вымыли и обработали водоотталкивающим составом.









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