Музыкальная драма «Кабаре» откроет фестиваль «Биеннале. Уроки режиссуры»





Эта версия мюзикла отличается от привычного восприятия жанра. Спектакль погружает зрителей в атмосферу последних дней Веймарской республики, когда радость жизни соседствовала с нарастающей тревогой. В это время жители Германии стремились избежать социальных проблем, пытаясь наслаждаться каждым мгновением на фоне надвигающейся катастрофы.





В данном контексте берлинское кабаре символизирует разложение нацистской Германии. Режиссер акцентирует внимание на исторической достоверности, используя костюмы и декорации, отражающие стиль 1920-1930-х годов. Музыкальные номера исполняются на немецком языке, что создает параллели с песнями Бертольта Брехта.





В спектакле участвуют известные актеры, такие как Александра Урсуляк, Денис Суханов, Елена Шанина и Александр Сирин.









Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры»