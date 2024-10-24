В Челябинске проходит музыкальный фестиваль под руководством Башмета

В Челябинске и городах Южного Урала при поддержке Минкультуры России и Президентского фонда культурных инициатив проходит VII Международный музыкальный фестиваль под руководством Юрия Башмета. В ведомстве представили фотографии с события.





На концерте-открытии в Магнитогорске гости услышали музыку Эдварда Грига и Арию Ленского из оперы «Евгений Онегин», уточнили в Минкультуры. В программе также прозвучат сочинения Моцарта, Петра Чайковского, Сергея Танеева, Пабло де Сарасате и спектакль-концерт по рассказу Юрия Казакова «Голубое и зеленое».





Помимо концертов, пройдет творческая встреча Юрия Башмета с Детским симфоническим оркестром Челябинской области, мастер-классы концертмейстеров камерного ансамбля «Солисты Москвы» и занятия с молодыми музыкантами в рамках Образовательного центра Юрия Башмета в Челябинской области.









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал