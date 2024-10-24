В Кисловодске впервые пройдет курортный театральный сезон

Кисловодск готовится к открытию курортного театрального сезона, который впервые возглавит единственный на Ставрополье цифровой театр кукол. В рамках нового проекта городская администрация планирует организовать не только театральные постановки, но и мастер-классы, фестивали и ярмарки, сообщил глава города Евгений Моисеев.





По словам Моисеева, жители и гости курорта смогут насладиться спектаклями как традиционного, так и современного кукольного театра. Они также получат возможность познакомиться с театральным искусством через мастер-классы и другие мероприятия, передает ТАСС.





Представления будут ориентированы на зрителей разных возрастов. В программе фестиваля ожидаются как известные классические постановки, так и оригинальные авторские спектакли с использованием современных декораций и технологий.





Моисеев добавил, что первый показ Ставропольского краевого театра кукол пройдет на базе одной из новых школ города. Выступления театра станут регулярными, что позволит создать постоянную культурную платформу для детей и их семей.





Курортный театральный сезон стартует 26 октября. Глава Кисловодска подчеркнул, что совместно со Ставропольским краевым цифровым театром кукол они представят уникальные спектакли, которые объединят элементы различных кукольных театров, а также организуют мастер-классы и интерактивные мероприятия.









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