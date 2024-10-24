Свыше 100 фильмов вошли в программу кинофестиваля «Лучезарный ангел»

В Москве стартует XXI кинофестиваль «Лучезарный ангел», который пройдет с 1 по 7 ноября под девизом «Доброе кино». На пресс-конференции в ТАСС генеральный директор Фонда социально-культурных инициатив Сергей Смирнов сообщил, что в этом году фестиваль соберет более 100 фильмов.





Смирнов отметил, что на участие в фестивале подали 341 заявку, из которых отобрали 125 картин. Все они соответствуют принципам фестиваля, направленного на пробуждение добрых и нравственных чувств у зрителей.





Фильмом-открытием станет лента «Страсти по Матвею», рассказывающая о любви алтарника и художницы.





Протоиерей Феодор Бородин, глава духовного экспертного совета и настоятель Храма святых бессребренников Космы и Домиана на Маросейке, подчеркнул, что все представленные картины прошли строгий отбор, исключающий любые проявления нетерпимости к греху. Он добавил, что фестиваль посвящен доброму кино и демонстрирует только те фильмы, которые призывают к добру.





Председатель жюри полнометражного игрового кино Николай Бурляев отметил высокое качество представленных картин и выразил уверенность в возрождении кинематографа на основе этого опыта.





Фестиваль включает в себя игровые, документальные и детские фильмы, предлагая зрителям разнообразие жанров и тем.









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