Умерла звезда французского фильма «Мужчина и женщина» Анук Эме

Французская актриса Анук Эме ушла из жизни в возрасте 92 лет. Об этом сообщила ее дочь Мануэла Папатакис.





Анук Эме умерла у себя дома в Париже в кругу семьи. Дочь звезды французского кино тоже является актрисой.





«С моей дочерью Галад и внучкой Милой мы с глубокой грустью сообщаем о кончине моей матери Анук Эме», — написала 72-летняя Папатакис в соцсети.





За свою творческую карьеру актриса снялась более чем в 80 кинолентах. Зрителям Анук Эме известна благодаря главной роли в фильме Клода Лелуша «Мужчина и женщина» 1966 года. Съемки в ленте принесли Эме «Золотой глобус». Также актриса сыграла в драмах Фредерико Феллини «8 с половиной» и «Сладкая жизнь».









Фото: YouTube