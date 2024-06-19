Ольга Любимова посетила концерт ансамбля «Россия» имени Зыкиной в Бразилии

Концерт Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Зыкиной состоялся на сцене Teatro Riachuelo в Рио-де-Жанейро. Министр культуры России Ольга Любимова посетила мероприятие.





Концерт прошел в рамках культурных акций по продвижению русского языка. Также состоялись образовательные мероприятия, уточнила министр в Telegram-канале.





«В культурном центре Casa de Cultura G20 прошел мастер-класс для студентов с разным уровнем владения русским языком. Участники изучили алфавит, фонетику, основы грамматики и научились говорить фразы на русском языке. Также состоялся интенсив по методике преподавания русского языка для студентов и преподавателей», — сообщила Ольга Любимова.





Позднее бразильская публика познакомится с историей жизни и творчеством Александра Пушкина на интерактивной лекции. Мероприятия по популяризации русского языка за рубежом проводятся в рамках программы, реализуемой Минкультуры и МИД России. Ведомства готовят культурные акции в Лаосе и Омане.





Ранее Ольга Любимова сообщила об открытии «Русских сезонов» в Бразилии. Проект стартовал с гала-концерта заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова и лауреатов Международного конкурса имени Чайковского.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой