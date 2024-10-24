Машков получил театральную премию «Московского комсомольца»

В редакции газеты «Московский комсомолец» прошла церемония вручения 29-й театральной премии. Награды удостоились актеры, режиссеры, художники и композиторы, сделавшие вклад в развитие театрального искусства. Церемония традиционно прошла в середине рабочего дня.





Главный редактор МК Павел Гусев отметил серьезность и значимость премии, которую газета бережно хранит на протяжении почти трех десятилетий. Он подчеркнул, что награда не подразумевает формальностей и присутствия чиновников. Гусев также упомянул уникальность приза — тарелочку, изготовленную на Императорском фарфоровом заводе в Петербурге, и отметил, что некоторые победители уже собрали целые сервизы, передает ТАСС.





Архитектор награды, журналистка Марина Райкина, напомнила о трех возрастных категориях, в которых присуждаются премии: «мэтры», «полумэтры» и «начинающие». Она добавила, что ежегодно появляются специальные номинации. Райкина также сообщила, что имена всех победителей сезона 2023-2024 годов были объявлены в августе, и сегодня они получают свои награды.





Церемонию открыли награждения для «начинающих». Премию за лучшую женскую роль второго плана в спектакле «Пигмалион» в Театре на Бронной получила Александра Ребенок. Она выразила благодарность Театру и режиссеру Константину Юрьевичу Богомолову за оказанную возможность.





В категории «полумэтры» награду за лучшую мужскую роль получил Игорь Верник за исполнение в спектакле «Маскарад с закрытыми глазами» в МХТ имени Чехова. Актер поделился, что данная награда стала для него третьей, и выразил благодарность своим коллегам: Владимиру Львовичу Машкову за первую тарелку, Сергею Женовачу за вторую, а Константину Юрьевичу Хабенскому и режиссеру Петру Шерешевскому — за третью.









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