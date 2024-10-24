В Петербурге представили единственный экземпляр подписной корректуры книги Ахматовой

Литературный клуб для журналистов Санкт-Петербурга «Ловцы слов» открыл свои двери встречей с Борисом Друяном, редактором «Лениздата» эпохи «оттепели». Друян работал над изданием книги Анны Ахматовой с 1966 по 1976 годы. На встрече представили единственный экземпляр подписной корректуры сборника «Стихи и проза» Ахматовой, сообщает корреспондент ТАСС.





Друян рассказал о начале работы над сборником в 1966 году, когда ушла из жизни Анна Ахматова. Он отметил, что поэтесса, Михаил Зощенко и другие писатели стали фигурантами знаменитого постановления ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград». Предисловие к книге должен был написать Корней Чуковский, а его дочери поручили составление материала. Однако после того как Лидия Корнеевна Чуковская защитила академика Сахарова в своем выступлении, ЦК распорядился убрать все материалы, связанные с ахматовским изданием. Друяну пришлось самостоятельно переработать книгу, которая вышла в тираж более 350 тысяч экземпляров, хотя он считал её менее удачной по сравнению с первоначальным вариантом.





Первое заседание клуба «Ловцы слов» стало возможным благодаря новым экспонатам, которые Друян передал Государственному литературному музею «ХХ век». Организаторы встречи также включают петербургское отделение Союза журналистов России и Дом журналиста.





Главный хранитель музея Юлия Редичкина сообщила о значимости переданных материалов. Она отметила, что одна папка, посвященная Ахматовой, содержала 117 предметов, включая письма, фотографии и документы. В общей сложности Друян передал музею 760 предметов, что значительно обогатило музейные коллекции.









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