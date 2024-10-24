Свыше 130 участников из России собрались на «Ферапонтовских чтениях» о северных монастырях

Научная конференция «XXIII Ферапонтовские чтения» собрала более 130 участников из Вологодской и Архангельской областей, а также Санкт-Петербурга. Мероприятие проходит в селе Ферапонтово Вологодской области и посвящено столетию Кирилло-Белозерского музея-заповедника, который отметит свой юбилей в 2024 году. Тематика форума охватывает монастыри Русского Севера, сообщили в музее.





Ферапонтов монастырь считается одним из значительных культурных и просветительских центров Руси. Он известен как единственный в России, где сохранился полный комплекс зданий дониконовского времени, включая собор Рождества Богородицы, построенный в 1490 году — самый древний каменный храм Северной Руси. Кроме того, монастырь гордится сохранением внутренней росписи Дионисия, выдающегося московского иконописца XV-XVI веков.





Генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов отметил, что основная тема конференции касается истории и культуры северных монастырей. В числе участников — историки, краеведы, реставраторы, научные сотрудники музеев региона, а также представители Вологодской епархии и духовно-просветительского центра «Северная Фиваида», пишет ТАСС. Студенты и школьники из разных округов Вологодчины также присутствуют на мероприятии.





Шаромазов подчеркнул значимость «Ферапонтовских чтений» для привлечения молодежи к изучению исторического наследия и духовно-патриотическому воспитанию. Он добавил, что участники особенно высоко оценили доклад специалистов Института космических исследований Российской академии наук о применении искусственного интеллекта для цифровой реставрации памятников древнерусской живописи.









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