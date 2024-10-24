На полях саммита БРИКС в Казани стартовала «Танцевальная увертюра мира»

В Казани стартовал международный культурно-образовательный проект «Танцевальная увертюра мира» (Global Dance Overture), который нацелен на знакомство жителей стран БРИКС с российской культурой. В рамках саммита на сцене государственного академического театра имени Г. Камала представили хореографический спектакль «Национальное шоу России», сообщает корреспондент ТАСС.





Елена Царенко, президент и продюсер Русского национального балета «Кострома», отметила , что основная идея проекта заключается не только в демонстрации российской культуры, но и в изучении танцевальных традиций стран-участниц БРИКС.





По ее словам, в 2025 году проект будет реализован в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Египте и Китае, а в 2026 году — в Бразилии, Индии, Эфиопии и ЮАР. В результате работы проекта планируется провести Фестиваль народной танцевальной культуры БРИКС на федеральной территории Сириус в 2026 году.





Как сообщается на сайте Русского Национального Балета «Кострома», проект направлен на ознакомление жителей стран БРИКС с историей и многообразием российской культуры. Он также создает платформу для сотрудничества хореографов из стран БРИКС, позволяя реализовывать совместные культурные и образовательные проекты в области народной хореографии и способствуя продвижению культур дружественных государств.









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