В Тамбове пройдет премьера музыкальной сказки «Варвара Ивановна»

24.10.2024

В Тамбове пройдет премьера музыкальной сказки «Варвара Ивановна»
В Тамбове состоится премьера музыкальной сказки «Варвара Ивановна», созданной московским композитором Олесей Ростовской по мотивам произведения Бориса Шергина. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Академического симфонического оркестра имени Сергея Рахманинова Дарья Погарская.

Премьера запланирована на 31 октября в зале Тамбовского областного Краеведческого музея, передает ТАСС. Сочинение написано по заказу ансамбля «Тамбов» в рамках проекта «Ноты и квоты», который реализует Союз композиторов при поддержке Министерства культуры России.

Пресс-секретарь отметила, что «Варвара Ивановна» представляет собой театрализованное музыкальное представление. Она подчеркнула, что музыка Ростовской и текст Шергина передают широкий спектр эмоций, фольклорный колорит русского поморья и юмор.

Сочинение будет исполняться на балалайке, балалайке-контрабас и баяне ансамблем «Тамбов». Режиссером проекта выступает Ольга Сирото.


Фото: Pixabay.com