В Тамбове пройдет премьера музыкальной сказки «Варвара Ивановна»

В Тамбове состоится премьера музыкальной сказки «Варвара Ивановна», созданной московским композитором Олесей Ростовской по мотивам произведения Бориса Шергина. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Академического симфонического оркестра имени Сергея Рахманинова Дарья Погарская.





Премьера запланирована на 31 октября в зале Тамбовского областного Краеведческого музея, передает ТАСС. Сочинение написано по заказу ансамбля «Тамбов» в рамках проекта «Ноты и квоты», который реализует Союз композиторов при поддержке Министерства культуры России.





Пресс-секретарь отметила, что «Варвара Ивановна» представляет собой театрализованное музыкальное представление. Она подчеркнула, что музыка Ростовской и текст Шергина передают широкий спектр эмоций, фольклорный колорит русского поморья и юмор.





Сочинение будет исполняться на балалайке, балалайке-контрабас и баяне ансамблем «Тамбов». Режиссером проекта выступает Ольга Сирото.









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