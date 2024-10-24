В Михайловском открылась выставка «Мне жизнь все как-то коротка?»

В Псковской области открылась выставка «Мне жизнь все как-то коротка?» в научно-культурном центре Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Экспозиция включает более 100 предметов и представляет собой совместный проект Пушкинского заповедника и Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы». Выставка приурочена к двум важным датам: 225-летию со дня рождения Пушкина и 210-летию Лермонтова, сообщили в пресс-службе музея.





Выставка посвящена тарханскому периоду жизни и творчества Михаила Лермонтова. Название экспозиции взято из стихотворения поэта, написанного в 16 лет, где он выражает свои детские стремления. Из Пензенской области в Пушкинский заповедник привезли более 100 музейных предметов, включая произведения живописи и графики, а также книжные памятники, журналы и альманахи, относящиеся к пушкинско-лермонтовскому времени, информирует ТАСС.





Авторы выставки уверены, что особый интерес у посетителей вызовут так называемые списки — листы с текстами произведений, которые читатели переписывали в отсутствие собственных экземпляров книг.





В экспозиции можно увидеть рукописи двух поэм Лермонтова: знаменитого «Демона» и менее известную «Тамбовскую казначейшу». Оба экспоната имеют пометку о том, что они были переписаны неизвестным лицом и датированы 1841 годом и серединой XIX века соответственно. Также выставлены многочисленные предметы крестьянского и дворянского быта первой половины XIX века, включая бисерные вышивки и альбом 1840-х годов для стихов и рисунков в сафьяновом переплете с бронзовыми накладками.





Новая выставка расположена в Научно-культурном центре музея «Михайловское» (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Она будет открыта для посетителей до 25 января 2025 года.









Фото: YouTube