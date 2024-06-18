«Русские сезоны» стартовали в Бразилии – Ольга Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила о старте «Русских сезонов» в Бразилии. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





По словам министра, проект стартовал на центральной площадке Рио-де-Жанейро – в Городском театре. «Русские сезоны» открылись гала-концертом заслуженного артиста России Ильдара Абдразакова и лауреатов Международного конкурса имени Чайковского.





«Бразилия — первая страна Латинской Америки, которую посещают «Русские сезоны». В рамках проекта познакомим бразильскую публику с шедеврами отечественной классической культуры», — отметила Ольга Любимова.





Вслед за открытием программу продолжат выступления Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» имени Зыкиной и Академии Русского балета имени Вагановой. Театр балета Бориса Эйфмана и Театр кукол имени Образцова также покажут свои спектакли. В рамках проекта ожидается Неделя российского кино, выставки, лекции и мастер-классы.





Завершатся «Русские сезоны» в декабре. Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана поставит точку в проекте.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой