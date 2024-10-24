Ранее неизвестные стихи Василия Белова представили на выставке в Вологде

В Вологде открылась выставка «О чем поет гармонь», посвященная поэтическому наследию писателя Василия Белова. Мероприятие прошло в рамках XI Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия». На выставке впервые представили подлинники рукописей, заметок автора и неопубликованные стихи, сообщила директор музея-квартиры В. И. Белова Ольга Анфимова, которая является филиалом Кирилло-Белозерского музея-заповедника.





Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов отметил, что Белов стал ярким представителем русской деревенской прозы. Он увековечил память о своих корнях и предках, подчеркнув важность сохранения русского языка и уклада жизни. Белов живописно описал деревенский быт и труд крестьян, создав многогранный образ русского человека. Его творчество стало примером искренней любви к родной деревне Тимонихе, известной далеко за пределами Вологодчины.





Анфимова рассказала ТАСС, что на выставке представлено более 60 архивных документов, включая рукописи, машинописи и черновики, а также заметки стихотворений 50-х - начала 60-х. Эти материалы сопровождают фотографии, отражающие разные этапы жизни писателя, включая снимки с родными, друзьями и встречи с другими литераторами. Многие из документов демонстрируются впервые.





Среди представленных работ — стихотворение, посвященное Виктору Астафьеву, а также рукописи ранее не опубликованных произведений, таких как «Дымятся бани» и «Солдатские будни». Также выставлены машинописи стихотворений «Шлагбаумы» и «Завещание», написанные в 60-х и 80-х соответственно. Кроме того, представлены переводы стихов Тараса Шевченко и сербского поэта Йована Дучича.





Анфимова выразила надежду на публикацию этих материалов, так как при жизни Белова вышло всего два сборника его стихов: первый в 1961 году и второй в 2002-м. Она подчеркнула значимость поэтического этапа в творчестве писателя.





Название выставки выбрано в честь первой лирической поэмы Белова «О чем поет гармонь», которая открывает его первый самостоятельный сборник «Деревенька моя лесная», выпущенный в 1961 году. Экспозиция будет работать до 20 декабря.









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