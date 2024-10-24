Пушкинский музей открыл выставку «Загадки Пиковой Дамы»

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина стартовала выставка «Загадки Пиковой Дамы. Фамильная галерея князей Голицыных в миниатюре», приуроченная к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. Экспозиция сосредоточена на атрибуции портретных миниатюр, которые происходят из усадьбы князей Голицыных в Больших Вяземах.





В выставку вошло 19 миниатюр, ранее считавшихся лишь декоративными дополнениями к семейным портретам Голицыных, в частности, к изображению Бориса Голицына, владельца усадьбы. Исследования специалистов позволили установить, что все миниатюры связаны с княгиней Натальей Петровной, матерью Бориса Голицына, и изображают ее родных и знакомых.





Атрибуция этих произведений искусства раскрыла новые страницы истории семьи Голицыных и углубила понимание личности княгини, ставшей прототипом главной героини повести А.С. Пушкина «Пиковая дама». Ранее имена авторов миниатюр оставались неизвестными, но теперь эксперты смогли установить их. Среди них оказались настоящие мастера своего дела. Также удалось идентифицировать самих героев миниатюр, что добавило дополнительную ценность выставке.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой