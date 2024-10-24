Концерт группы «Звери» в Твери отменился

Концерт популярной группы «Звери», запланированный на 13 ноября в Твери, отменили. Об этом артисты сообщили на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».





Музыканты разъяснили, что местная администрация отказала в проведении мероприятия, и, к сожалению, они не смогли повлиять на это решение. Концерт должен был состояться в спортивном комплексе «Юбилейный».





Представители группы отметили, что все поклонники, купившие билеты на отмененное выступление, смогут вернуть свои деньги. Для этого зрителям Твери придет промокод на электронную почту, который можно будет использовать для приобретения билетов в соседних городах с предоставлением скидки.





Власти города и региона не прокомментировали сложившуюся ситуацию.









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