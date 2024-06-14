Почти полмиллиона зрителей посетят показы Шанхайского международного кинофестиваля

Минимум 450 тысяч человек станут зрителями XXVI Шанхайского международного кинофестиваля. Об этом сообщили в оргкомитете смотра.





По данным организаторов, именно такое количество билетов уже было продано. Так, число гостей кинофестиваля побьет прошлогодний рекорд по зрителям.





Гости увидят 461 фильм из 64 стран и регионов мира. В программе ожидается 70 мировых и 48 международных премьер. В общей сложности пройдут 1624 кинопоказа.





В оргкомитете уточнили, 70% зрителей являются жителями Шанхая. Около 135 тысяч человек приедут из других китайских городов и из-за рубежа. В 34 кинотеатрах организуют временные камеры хранения багажа.





Ранее стало известно, что на полях фестиваля пройдет мировая премьера российского фильма «Ласточка». Режиссером картины выступила Малика Мухамеджан, которая уже представляла одноименную короткометражную работу в Шанхае в прошлом году.









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