Мировая премьера фильма «Ласточка» пройдет на Шанхайском кинофестивале

Мировая премьера фильма выпускницы ВГИКа, режиссера Малики Мухамеджан «Ласточка» (Россия – Казахстан – Италия) состоится на полях Шанхайского международного кинофестиваля. Об этом сообщили в пресс-службе продюсерского центра «ВГИК-Дебют».





Картина Мухамеджан вошла в программу Asia New Talent. Фильм снимали в продюсерском центре «ВГИК-Дебют» при поддержке Минкультуры России. Сама режиссер заявила, что «Ласточка» представляет собой фильм о внутренней свободе и чувстве одиночества, а также о поиске себя.





Мухамеджан окончила вуз в 2021 году. Короткометражку «Ласточка» она уже привозила на Шанхайский кинофестиваль в 2023 году. На этот раз зрители увидят ее полнометражный дебют.





Съемки картины прошли в Казахстане. В главных ролях снялись Зухара Сансэзбай, Елжас Рахим, Толганай Талгат, Владимир Косиньи и Ержан Нурымбет.









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