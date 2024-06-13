Владимир Путин наградил Анну Шатилову орденом «За заслуги в культуре и искусстве»

Народная артистка РСФСР, диктор телевидения и радио Анна Шатилова удостоилась ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ, текст которого опубликован на официальном портале правовых актов.





Согласно документу, диктор получила награду с формулировкой «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность». Анна Шатилова считается одним из самых известных дикторов советского телевидения. Она вела программы «Новости» и «Время», передачу «Голубой огонек», репортажи с официальных церемоний, праздничных шествий, фестивалей.





Шатилова была также ведущей телетрансляций парадов на Красной площади, включая приуроченные ко Дню Победы. Часто работала вместе с Игорем Кирилловым.





Ранее стало известно, что оперный певец Ильдар Абдразаков получит Государственную премию 2023 года в области литературы и искусства. Владимир Путин подписал такой указ 10 июня.









Фото: YouTube