Ильдар Абдразаков получит Госпремию в области литературы и искусства

Оперный певец Ильдар Абдразаков получит Государственную премию 2023 года в области литературы и искусства. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 10 июня.





Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Глава государства также присудил премию скульптору Андрею Коробцову, архитектору Константину Фомину, директору музея-заповедника «Царское Село» Ольге Таратыновой и руководителю Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову.





Ранее дирижер Валерий Гергиев получил орден «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Награждение с участием президента России состоялось в Кремле. Также ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени удостоился худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков.









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