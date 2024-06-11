ПФКИ откроет прием заявок на грантовый конкурс 2025 года 25 июля

Прием заявок на участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив 2025 года откроется 25 июля. Результаты будут известны в конце декабря, сообщил на заседании координационного комитета ПФКИ гендиректор фонда Роман Карманов.





Прием заявок закончится 10 сентября. По словам Карманова, уже в двадцатых числах декабря будут объявлены результаты.





Гендиректор ПФКИ отметил, что в грантовом отборе 2025 года впервые за три года принято решение изменить границы сумм проектов. Нижняя категория возрастет до 700 тысяч рублей вместо прежних 500. Вторая – составит от 700 тысяч рублей до 7 миллионов, в сравнении с 3 и 5 миллионами соответственно. Третья категория превысит 7 миллионов рублей и составит не более 20 миллионов.





Ранее стало известно, что ПФКИ поддержит 1189 проектов по итогам второго основного конкурса 2024 года. Фонд направит на эти цели 5,67 миллиарда рублей.









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