ПФКИ выделит более 5 миллиардов рублей на поддержку 1189 проектов

ПФКИ выделит более 5 миллиардов рублей на поддержку 1189 проектов

11.06.2024

Президентский фонд культурных инициатив по итогам второго конкурса 2024 года направит 5,67 миллиарда рублей на поддержку 1189 проектов. Об этом сообщил гендиректор ПФКИ Роман Карманов.

За всю историю конкурсов фонда в числе победителей оказались представители всех регионов России, включая Донбасс и Новороссию. По словам Карманова, всего в ПФКИ поступило 10 758 заявок.

«Активно проявили себя жители новых субъектов Российской Федерации. Впервые выиграли заявки, поданные, например, от Запорожской области. Там победу будут праздновать сразу восемь творческих команд», — сказал гендиректор ПФКИ.

Карманов добавил, что в качестве софинансирования победители привлекут почти 5,8 миллиарда рублей, процент которого составит 102. Это рекордный показатель за 12 конкурсов, уточнил глава ПФКИ.

В настоящий момент поддержанные проекты реализуются во всех регионах России. Команды вовлекают в них более 30 миллионов человек ежегодно.


Фото: Pixabay.com