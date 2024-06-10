В Краснодаре начались съемки полнометражного фильма по вселенной «Смешариков»

10.06.2024

В Краснодаре начались съемки полнометражного фильма по вселенной «Смешариков»
Съемки полнометражного фильма про «Смешариков» начались в Краснодаре. Об этом информируют местные СМИ.

По данным Telegram-канала «Краснодар Live», съемки проходят в парке Галицкого. Жанр будущего фильма — приключенческая комедия.

Картина получила название «Космическая экскурсия». Россияне увидят ее на больших экранах в 2026 году. В фильме сыграют актеры Сергей Бурунов, Александр Лыков, Мария Аронова и певец Иван Дмитриенко.

Ранее в Москве прошел большой концерт «Смешарики. От Винта!». На мероприятии прозвучали хиты из знаменитого мультсериала в исполнении создателей композиций.


Фото: Pixabay.com