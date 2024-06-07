Хиты из «Смешариков» прозвучали на концерте в Москве

Большой концерт «Смешарики. От Винта!» проходит в пятницу, 7 июня, в московском клубе Base. В рамках программы зрители услышат любимые хиты из культового мультсериала.





На сцену вышли композиторы проекта — Марина Ланда и Сергей Васильев с музыкальным коллективом СмешBand. Приглашенными гостями стали Александр Пушной и Мариам Мерабова.





Перед концертом зрители могли сделать фото с Крошем и Нюшей. В Telegram-канале «Смешарики. Новости» опубликовано видео, где зал до отказа забит детьми и взрослыми.





Со сцены прозвучали такие песни, как «Мастер беспорядка», «Ниточка», «Обормот» и другие. В афише также указаны имена Михаила Черняка, который озвучил Лосяша, Пина и Копатыча, и Сергея Мардаря, подарившего голоса Кар-Карычу и Совунье.





Ранее стало известно, что «Смешарики» и лейбл Riki Music выпустили новый альбом «Мастер беспорядка». В сборник попали ранее не опубликованные композиции из мультсериала.









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