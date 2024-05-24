«Смешарики» и лейбл Riki Music выпустили новый альбом «Мастер беспорядка»

Новый музыкальный альбом «Смешариков» и лейбла Riki Music «Мастер беспорядка» вышел 24 мая. Об этом «Культуре» сообщили в PR-службе группы компаний «Рики».





В новый альбом вошли ранее не опубликованные композиции знаменитого мультсериала. Сборник доступен на музыкальных сервисах.





«Это 14 оригинальных треков авторства бессменных композиторов сериала Марины Ланды и Сергея Васильева. Каждая из песен знакома любому, кто когда-либо смотрел «Смешариков», — говорится в сообщении.





В альбом вошли композиции из сезона «Смешарики. Новые приключения», знаменитый танцевальный «Индийский чай», лирический романс из «Утерянных извинений», колыбельная из культовой серии «Смысл жизни», где Бараш и Кар-Карыч ищут таинственную «Кузинатру»,





Бонусом для слушателей стала песня «Мы летим» из мультсериала «Летающие звери». Трек подарил коллектив «СмешBand». Вокальные партии исполнили авторы: Марина Ланда и Сергей Васильев.



