В Петербурге объявили финалистов XV конкурса певцов Елены Образцовой

XV Международный конкурс молодых оперных певцов имени Елены Образцовой огласил имена 13 артистов, которые поборются за главные награды. В финал прошли представители России, Казахстана, Китая и Монголии, сообщила пресс-служба проекта.





Организаторы конкурса отметили, что финалистов на два человека меньше, чем предусмотрено регламентом, но в результате второго тура именно эта группа продемонстрировала наивысшие результаты.





В третьем туре участникам предстоит исполнить две арии из опер композиторов XIX-XX веков, одна из которых должна принадлежать русской классике. Репетиция с симфоническим оркестром под руководством дирижера Василия Юркевича запланирована на пятницу. Финал пройдет 27 июля в Зале Академической капеллы Санкт-Петербурга, где также состоится церемония награждения и гала-концерт лауреатов. Вход на это событие открыт для всех желающих.





Прямая трансляция будет доступна на официальных YouTube-каналах Фонда Елены Образцовой, Культурного центра ее имени, в социальных сетях и на портале «Культура.РФ».





Призовой фонд конкурса превышает 2 миллиона рублей, включающий Гран-при в 700 тысяч рублей, первую премию в размере 500 тысяч, вторую — 350 тысяч и третью — 250 тысяч рублей. Участники третьего тура, которые не становятся лауреатами, получат дипломы и денежные премии.





Конкурс посвящен 85-летию со дня рождения его основательницы, народной артистки СССР Елены Образцовой, и 25-летию музыкального проекта, который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.









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