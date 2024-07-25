Художники из Китая примут участие в Васнецовском пленэре в Кировской области

Художники из Китая и Беларуси примут участие в Васнецовском пленэре.



Ежегодный Васнецовский пленэр пройдет в Кировской области 4 августа. Традиционно встреча художников пройдет на родине вятских мастеров Виктора и Аполлинария Васнецовых в селе Рябово. Участие в пленэре примут российские художники Евгений Ромашко, Алексей Суховецкий, Михаил Полетаев, Андрей Дубов.



«В этом году, когда столица вятского края — город Киров — отмечает свое 650-летие, наш пленэр официально стал международным. За вдохновением на Васнецовские места приедут также художники из Белоруссии и Китая. Уверена, что гости полюбят живописную природу вятской глубинки и проникнутся духом этих исторических мест» — рассказала правнучка знаменитых братьев-живописцев Ольга Васнецова.



Организаторы пленэра сообщили, что художники будут создавать полотна с историческими, живописными местами региона и города Кирова.



На 17 августа запланирован общегородской уличный мастер-класс «Рисуй любимый город!», участниками которого могут стать все желающие. Завершением пленэра станет выставка в Вятском художественном музее имени В.М. и А.М. Васнецовых.









Фото: пресс-служба дирекции 650-летия Кирова