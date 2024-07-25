Новый сезон «Пацанов» поставил рекорд по количеству зрителей

Сериал «Пацаны» поставил рекорд по количеству зрителей, собрал около экранов 55 миллионов человек. Столько людей посмотрели новый сезон.





Количество зрителей стало рекордом для самого сериала и для Prime Video. Последний сезон уступает только первым эпизодам «Колец власти», Fallout и второму сезону «Ричера».





Ранее фильм «Дэдпул и Росомаха» попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря рекордному количеству просмотров трейлера. За сутки с 11 по 12 февраля ролик к картине посмотрели 365 миллионов зрителей. Награду забрали исполнители главных ролей Райан Рейнольдс и Хью Джекман.









Фото: YouTube