Мариинский театр приурочит показ «Лебединого озера» к 85-летию педагога Марины Васильевой

25 июля балетный педагог и заслуженный деятель искусств России Марина Васильева отпраздновала свой 85-летний юбилей, в ее адрес поступили поздравления от учениц и коллег. Мариинский театр подготовил специальный показ «Лебединого озера», посвященный юбиляру, который состоится 17 сентября.





В партии Одетты-Одиллии выступит прима-балерина театра и ученица Васильевой, заслуженная артистка России Виктория Терешкина. Она поделилась, что Марина Александровна стала для нее ключевой фигурой после переезда в Санкт-Петербург. Балерина искренне восхищается своей наставницей как женщиной и профессионалом, подчеркивая, что именно благодаря Васильевой началась ее карьера в балете, за что она всегда будет благодарна педагогу.





Марина Васильева, профессор Академии русского балета имени Агриппины Вагановой и декан исполнительского факультета, начала свою танцевальную карьеру в Кировском (теперь Мариинском) театре. Она являлась наставницей для целого поколения выдающихся балерин, среди которых Юлия Махалина, Олеся Новикова, Евгения Образцова и Елена Евсеева.





С 1977 года Васильева преподает классический танец. В числе ее наград стоит отметить премию «Надежда России» в категории «Лучшие преподаватели», которую она получила в 2009 году.



