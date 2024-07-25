В Чебоксарах на выставке к 555-летию города представили работы 35 художников

Межрегиональная выставка живописных, графических, театрально-декорационных, декоративных работ, скульптуры и костюмов «Савна Шупшкар» к 555-летию Чебоксар открылась в Чувашии. Экспозиция начала работать в Центре современного искусства.





На выставке представлены работы более 35 художников, сообщила ТАСС председатель Союза чувашских художников Наталия Соловьева. По ее словам, проект также приурочен к Году семьи.





В экспозицию вошли художественные и графические произведения, декоративно-прикладные и театрально-декорационные работы. Посетители увидят творчество не только мастеров, но и студентов, которые только начинают свой путь. Чувашская тематика, отметила Соловьева, прослеживается и в портретах, и в скульптурных работах, и в тематических произведениях.









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