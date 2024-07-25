Заполярье стало первым регионом России с экологичным стандартом киносъемок «Зеленый экран»

Мурманская область стала первым регионом в стране, где внедрили программу экологичных кино- и телесъемок «Зеленый экран». Об этом журналистам рассказала руководитель Центра поддержки кинопроизводства Заполярья Светлана Солдатова.





Программа призвана сократить углеродный след проектов, которые сняты в условиях Арктики и Крайнего Севера, передает ТАСС.





«Считать воздействие на окружающую среду мы сможем с помощью специально разработанного калькулятора углеродного следа «Кладония». Например, мы определяли воздействие кинопроизводства на природу, и больше всего при съемочном процессе идет нагрузка на транспорт», — сказала собеседница агентства.





Солдатова назвала программу «Зеленый экран» вкладом в будущее, где кинопроизводство и природа соседствуют гармонично. На заседании было принято решение внедрить ее и новый экологичный стандарт съемок.





Для снижения углеродного следа, отметила Солдатова, необходимо развивать местный бизнес и привлекать к съемочному процессу как можно больше специалистов из Заполярья. По ее словам, в Мурманской области есть большой запрос на съемочные группы от кинематографистов из Москвы.









Фото: Pixabay.com