В Новгородском музее-заповеднике началась реставрация уникальных кандил XIX века

Минкультуры России сообщило о реставрации уникальных кандил XIX века в Новгородском музее-заповеднике. Ведомство представило кадры с артефактами в Telegram-канале.





В Минкультуры отметили, серебряные лампады 1827 года происходят из Свято-Юрьева монастыря рядом с Новгородом. Они относятся к последним произведениям знаменитой московской ювелирной мастерской Михаила Тимофеева.





«Паникадила с рельефными изображениями панорамы монастыря и почитаемых святых, с монограммами его настоятеля архимандрита Фотия, были заказаны графиней Анной Алексеевной Орловой-Чесменской. Светильники предназначались для обновления Георгиевского собора», — уточнили в ведомстве.





После реставрации предметы выставят на обозрение посетителей. Кандила займут место в экспозиции «История России – история семей. Род Орловых».









Фото: Минкультуры России / Telegram-канал