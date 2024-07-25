Один из сыгравших Джеймса Бонда актеров объявил о завершении карьеры

Австралийский актер Джордж Лэзенби сообщил, что завершает свою карьеру в кино. Он известен благодаря роли Джеймса Бонда в фильме 1969 года «На секретной службе Ее Величества».





Актер признался, что это было непростое решение. Лэзенби 84 года. Начинал он свою карьеру с модельного бизнеса, где достиг небывалых высот за короткий срок. Сегодня он известен благодаря роли в бондиане.





«Это было непростое решение, но пришло время объявить о моем уходе с работы. Поэтому с сегодняшнего дня я больше не буду сниматься, появляться на публике, давать интервью и раздавать автографы. Это был веселый путь, но стареть - это не весело», — написал Лэзенби в X.





Роль агента 007 стала не единственной для бывшей модели. Также актер снялся в лентах «Универсальный солдат», «Глазами наблюдателя» и других фильмах.









Фото: YouTube