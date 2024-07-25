В Новосибирске представили новую трактовку оперы Верди «Риголетто»

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) представил неоклассическую трактовку оперы «Риголетто» Джузеппе Верди. Авторы постановки перенесли действие спектакля во времена эпохи Ренессанса в новом прочтении, заявил журналистам художник по костюмам Сергей Пугачев.





Опера датируется 1850-1851 годами. Произведение стало самым человечным и психологически глубоким в своем жанре в то время. Сюжет оперы был позаимствован из драмы Виктора Гюго «Король забавляется» 1831 года, которую запретила французская цензура.





«Постановок по всему миру было множество. Преподнести по-новому для современного зрителя в XXI веке великую оперу «Риголетто» было непросто», — уточни Пугачев.





По его словам, детали продуманы до мелочей. Пугачев и режиссер-постановщик, главреж НОВАТа Вячеслав Стародубцев определились на стилистике неоклассики. Декорации к постановке создал художник Тимур Гуляев.









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