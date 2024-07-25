В Коми стартовали съемки сериала «Никто не знает про Маньпупунер»

Онлайн-кинотеатр Okko и продюсерская компания DOitBRO объявили о начале съемок приключенческого мини-сериала «Никто не знает про Маньпупунер». Проект реализовывается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).





Мань-Пупу-нер на языке манси означает «малая гора идолов». Плато Маньпупунер представляет собой одно из самых мистических и труднодоступных мест России. По легенде, именно здесь исполняются самые заветные желания.





По сюжету начинающий режиссер Никита узнает о смертельном диагнозе. Жить герою осталось немного, поэтому он приглашает троих друзей-одноклассников отправиться в непростое путешествие, задуманное 10 лет назад. Приключение должно было стать ностальгическим возвращением в беззаботное школьное время, но обернулось серьезным испытанием.





Сериал станет режиссерским дебютом Ивана Добронравова. Автором идеи выступает Антон Алексашин. В сериале сыграют Александр Метелкин, Иван Федотов, Антон Момот, Татьяна Марахонич и другие.









Фото: YouTube