Назначен новый директор Всероссийского музея Пушкина

Директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов перешел в должность президента учреждения.



Это следует из указа министра культуры Ольги Любимовой от 25 июля.



Новым директором музея назначена Ольга Корнева, с 2018 года работавшая в должности первого заместителя директора Музея железных дорог России.



Сергей Некрасов руководил Всероссийским музеем Пушкина с 1988 года. Учреждение является старейшим в стране музеем имени Пушкина. Оно ведет свою историю от первого пушкинского музея, который был открыт в 1879 году в Императорском Александровском лицее. На сегодняшний день музей является одним из крупнейших литературно-мемориальных комплексов в Европе.









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