Назначен новый директор Всероссийского музея Пушкина

Директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов перешел в должность президента учреждения.
Все события фестиваля можно будет посетить бесплатно по предварительной регистрации.
Старт съемок запланирован на август 2024 года.
Глава Министерства культуры совершила рабочую поездку в Челябинскую область.
Соответствующий законопроект о введении нового праздника приняли депутаты Законодательного Собрания ...
Директор Всероссийского музея Пушкина Сергей Некрасов перешел в должность президента учреждения.
Все события фестиваля можно будет посетить бесплатно по предварительной регистрации.
Старт съемок запланирован на август 2024 года.
Глава Министерства культуры совершила рабочую поездку в Челябинскую область.
Соответствующий законопроект о введении нового праздника приняли депутаты Законодательного Собрания ...
В мероприятии примут участие более 50 ребят, которые проживают в пунктах временного размещения в Мос...
В конкурсе могут принять участие авторы игровых и документальных фильмов.
Программа фестиваля включает более 70 мероприятий.
Мероприятие пройдет с 15 августа по 4 сентября.
Заявки на первый поток конкурса подали более 480 дизайнеров из 34 регионов России.
Главные роли в фильме сыграли Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Сте...
Производством проекта занимаются кинокомпания ID PRODUCTION и онлайн-кинотеатр KION при участии «Лен...
В список вошли 28 проектов от компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства.
Фестиваль призван объединить поколения, создать платформу для совместного творчества детей и родител...
Министр культуры России Ольга Любимова посетила город Сатку.
Актеры Райан Рейнольдс и Хью Джекман получили награду.
С именем выдающейся меццо-сопрано связаны года расцвета Мариинского театра.
Главную роль в фильме исполнил Павел Прилучный.
В фильме сыграли Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис, Кевин Харт, Джек Блэк и другие звезды.
Проект «Новогодние приключения по сказочной Вятке» представили в Кирове.
25.07.2024