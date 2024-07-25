Ансамбль и солисты донецкой филармонии выступят в Тюменской области

Струнный ансамбль «Русский акцент» и солисты Донецкой государственной академической филармонии выступят с концертами в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Голышманово уже этой осенью. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.





Выступления пройдут в октябре 2024 года в рамках сотрудничества с Росконцертом и гастрольно-концертного плана Минкультуры России. По данным ТАСС, в концерно-театральном сезоне 2023-2024 годов в рамках федеральной программы «Мы – Россия» в Тюмени состоялся концерт Государственного академического ордена Дружбы народов ансамбля песни и пляски Донских казаков имени Квасова. Зрителям представили программу «С верой на службе Отечеству». Также прошел концерт Рязанского государственного академического русского народного хора имени Попова.





В департаменте напомнили, что Тюменский большой драматический театр в минувшем сезоне представил свои постановки в Русском драмтеатре имени Горького в Махачкале. Кукольные постановки из региона были представлены в Липецком государственном театре кукол.









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