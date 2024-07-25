В «Эрьзя-Центре» открылся киноклуб

Первый документальный фильм о скульпторе Степане Эрьзе открыл киноклуб в «Эрьзя-Центре». Режиссером ленты выступил Владимир Стрелков.





Лента «Скульптор Эрьзя» появилась 60 лет назад. Теперь она стала первым фильмом, который показали в киноклубе на площадке арт-пространства. На встрече собрались порядка 50 гостей.





Показ прошел в гибридном формате. Автор представил документальную работу по видеосвязи. Также на встречу пришли родственники и близкие режиссера.





«Я как выпускник режиссерского факультета ВГИКа в 1964 году выходил на диплом. Комитет по кинематографии предложил мне, коренному москвичу, сменить Москву на Казань, но взамен снять фильм об Эрьзе. Я был невероятно счастлив такой удаче», — вспоминает Владимир Стрелков.





Гости познакомились с творчеством и жизнью Степана Эрьзи. Куратор выставки Анна Терентьева провела экскурсию по постоянной экспозиции пространства. Посетителям рассказали об основных вехах в истории мордовского скульптора.





После экскурсии зрители отправились в выставочную галерею, где прошел показ. Перед началом фильма гостей поприветствовал президент Международного фонда искусств имени Эрьзи Михаил Журавлев.









Фото: Предоставлено пресс-службой Международного фонда искусств имени С. Д. Эрьзи