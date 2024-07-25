«Херсонес Таврический» в 2025 году примет первых после переезда посетителей

Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический» переедет в помещения историко-археологического парка. Новых посетителей музей-заповедник примет в 2025 году, сообщает пресс-служба учреждения.



«В этом вопросе мы спешить не имеем права: для нас самое главное — соблюдение всех тех условий, которые необходимы для сохранения и экспонирования объектов и предметов культурного наследия. Поэтому я полагаю, что до конца года — во всяком случае, мы в таком векторе живем — мы начнем переезд. <...> С 2025 года начнем нашу полноценную работу, примем посетителей», — рассказала директор учреждения Елена Морозова.



Директор добавила, что экспонаты, некоторым из которых более 2 тысяч лет, требуют особой среды. Для ее создания учреждение закупило нового оборудование, провело подготовительные мероприятия для перемещения музейной коллекции.



«Передача здания произойдет до конца года — и мы начнем переезд, начнем обживать уже все те пространства, которые для нас предназначены», — добавила Елена Морозова.









Фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"